Hitzewelle kratzt Anfang der Woche an 40-Grad-Marke

Trinken nicht vergessen: An heißen Tagen ist es besonders wichtig, ausreichend Wasser zu sich zu nehmen. (Foto: dpa)

OFFENBACH - Am Dienstag rechnet der DWD mit dem vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle in Deutschland. Im Südwesten und Westen soll eventuell die 40-Grad-Marke geknackt werden. Im Nordosten liegen die Maximalwerte zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zu Mittwoch könnten im äußersten Westen und Südwesten Schauer aufziehen, einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen.



Auch in Rheinland-Pfalz werden in den kommenden Tagen heiße Temperaturen erwartet. Schon am Sonntag werde es sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen demnach auf 27 bis 31 Grad. In der Nacht zu Montag sollen die Tiefstwerte zwischen 17 bis 13 Grad liegen, während im Bergland die Temperaturen auf 14 bis 11 Grad fallen.

Ähnlich wird es den Menschen in Hessen gehen. Auch hier wird es am Sonntag trocken und überwiegend wird ein wolkenloser Himmel erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Höchsttemperaturen am Nachmittag liegen etwas niedriger als in Rheinland-Pfalz: Zwischen 25 und 29 Grad, im Süden des Landes kann die 30-Grad-Marke geknackt werden. In der Nacht zu Montag soll es auf 16 bis 10 Grad abkühlen.

Die Woche in Rheinland-Pfalz startet den Meteorologen zufolge sonnig und heiß mit Höchstwerten zwischen 32 bis 37 Grad. Meist wehe schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In den Ballungsgebieten kühle es in der Nacht zu Dienstag auf 19 bis 14 Grad ab, in den Tallagen des Berglandes liege der Tiefstwert bei 11 Grad.

Für Hessen sieht die Vorhersage ähnlich aus. Die Meteorologen sagen Höchstwerte zwischen 32 und 36 Grad voraus. Zudem wehe schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Nacht zu Dienstag bleibe klar. In Ballungsgebieten sinken demzufolge die Temperaturen auf 19 bis 15 Grad, während die Temperaturen in den Tallagen des Berglandes auf 11 Grad fallen.