Hochwasser im Rheingau geht so schnell nicht zurück

Die aktuellen Pegelstände für den Oberrhein, zu dem auch Mainz und Worms zählen, finden Sie hier Die Lage und Vorhersagen der Hochwasserentwicklung am Oberrhein finden Sie hier Die Lage am gesamten Rhein finden Sie hier Einen Überblick über die Hochwasserlage in Deutschland insgesamt finden Sie hier im länderübergreifenden Hochwasserportal: https://www.hochwasserzentralen.de/ Der Dienst ELWIS der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt informiert ebenfalls ausführlich zu Hochwasserständen und Pegelständen allgemein.Der Deutsche Wetterdienst informiert auf seiner Webseite https://www.dwd.de/ auch über Unwetter.Die App "Warnwetter" des Deutschen Wetterdienstes gibt es für Apple iOS, Android und Windows