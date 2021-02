Hochwasser in Hessen geht weiter zurück

Impressionen vom Hochwasser in Mainz. Foto: Lukas Görlach

WIESBADEN - Die Situation in den hessischen Hochwassergebieten hat sich vorerst weiter entspannt. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilte, gingen die Pegelstände sämtlicher Flüsse am Dienstag zurück. Nur noch an der Kinzig wurden die Hochwassermeldestufen überschritten. In Mainz wurde der Scheitel des Rheins für den Nachmittag erwartet.

Wegen der anhaltenden Regenfälle sei ab Mittwochabend örtlich jedoch wieder mit einer erneuten Überschreitung der Hochwassermeldestufen zu rechnen, sagte eine Sprecherin des HLNUG. Für den Main wurden für Freitag wieder steigende Pegelstände vorhergesagt.

Die aktuellen Pegelstände für den Oberrhein, zu dem auch Mainz und Worms zählen, finden Sie hier Die Lage und Vorhersagen der Hochwasserentwicklung am Oberrhein finden Sie hier Die Lage am gesamten Rhein finden Sie hier Einen Überblick über die Hochwasserlage in Deutschland insgesamt finden Sie hier im länderübergreifenden Hochwasserportal: https://www.hochwasserzentralen.de/ Der Dienst ELWIS der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt informiert ebenfalls ausführlich zu Hochwasserständen und Pegelständen allgemein.Der Deutsche Wetterdienst informiert auf seiner Webseite https://www.dwd.de/ auch über Unwetter.Die App "Warnwetter" des Deutschen Wetterdienstes gibt es für Apple iOS, Android und Windows