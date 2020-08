Hochzeit mit Corona-Folgen: Eine Besucherin erzählt

Corona-Ampel und Fallzahlen

- Die Wiesbadener Corona-Ampel steht laut Mitteilung aus dem Gesundheitsamt jetzt auf Rot. Welche konkreten Maßnahmen das nach sich zieht, soll der Verwaltungsstab am Mittwoch beschließen, heißt es aus dem Rathaus.



- In Wiesbaden gibt es, Stand Dienstag, 25. August, 14.50 Uhr, 820 positiv getestete Covid-19-Fälle, 34 mehr als am Montag. 670 Personen gelten nach den RKI-Kriterien als genesen (Vortag: 663). 22 Menschen sind gestorben (unverändert). Insgesamt sind derzeit 128 Personen erkrankt.



- Die Servicehotline des Gesundheitsamts unter der 0611-312828 ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 15 Uhr erreichbar.