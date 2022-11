Hochzeitsgesellschaft sorgt mit Kolonne für Polizeieinsatz

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. (© Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Eine Hochzeitsgesellschaft hat mit einer Fahrzeugkolonne auf der Autobahn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am Samstagvormittag wurde der Polizei nach Angaben vom Sonntag gemeldet, dass mit Warnblinklicht fahrende und mit Fahnen geschmückte Fahrzeuge auf der Autobahn 3 alle Fahrstreifen blockieren würden. Die Kolonne war demnach zu diesem Zeitpunkt kurz hinter dem Autobahnkreuz Offenbach in Richtung Köln unterwegs und fuhr dann am Autobahnkreuz Wiesbaden auf die A66 in Richtung Rüdesheim.

An einer Tankstelle bei Wiesbaden-Erbenheim konnte die Polizei nach eigenen Angaben Teile der von Zeugen gemeldeten Fahrzeugkolonne kontrollieren. Nach Angaben der Fahrzeugführer seien diese auf dem Weg zu einer Hochzeit gewesen, teilten die Ermittler mit. Nach Erhebung der Personalien seien die betreffenden Personen aus der Kontrolle entlassen worden.

Einige Zeit später wurde der Polizei erneut gemeldet, dass Fahrzeuge - mutmaßlich aus der Hochzeitsgesellschaft - auf der A3 zwischen Wiesbadener Kreuz und Mönchhof-Dreieck in Fahrtrichtung Würzburg den Verkehr behindert hätten. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall, den sie als „Verdacht der Nötigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ führt.