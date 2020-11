Hofläden in der Krise beliebt

AUCH PROBLEME

Die Direktvermarktung läuft zwar gut, doch dennoch haben die Landwirte in der Coronazeit zu kämpfen, betont der Hessische Bauernverband. So fehlten wegen der Grenzschließungen im Frühjahr die Saisonkräfte. Wer sie einfliegen ließ, zahlte oft drauf. Weil Gastronomie und Schulen geschlossen waren und es jetzt wieder sind, brechen Absätze weg. Landwirte mit Hofgastronomie mussten schließen und können ihre Produkte dort nicht verarbeiten.



Da Schlachthöfe und Zerlegebetriebe aufgrund von Corona-Infektionen bei Mitarbeitern schließen mussten, stauten sich die Schweine im Stall. Die Situation sei immer noch angespannt, so der Verband. (ain)



Fasanenhof



Idee: Die Familie Kramer betreibt in Pfungstadt einen Hof mit 90 Milchkühen. Direktvermarktung hat sie schon immer interessiert. Vor elf Jahren hat man für 5500 Euro den ersten Automaten gekauft, an dem Kunden Rohmilch selbst zapfen können.



Konzept: Milchtankstelle mit Hofladen für Kartoffeln, Wurst, Käse sowie Obst und Gemüse der Saison von anderen Landwirten.



Seit wann: 2009



Standort: Außerhalb 51, Pfungstadt



Zahlung: bar (Automat wechselt)



Karlshof



Idee: Michael Dörr hat einen Betrieb mit 300 Milchkühen und arbeitet seit fast 20 Jahren mit Automaten – er gehört damit zu den Pionieren in der Region. Es begann mit einem Prototypen von einer Messe, ein Milchshake-Automat, den keiner haben wollte. „Wir haben es einfach ausprobiert“, sagt Dörr. Die Verbraucher nahmen den Verkauf so gut an, dass er heute drei Automaten hat und noch mehr plant.



Konzept: Dörr hat alle Automaten auf dem Hof stehen. An einem gibt es Rohmilch von eigenen Kühen, an einem weitere die Milchshakes und am dritten knapp 30 Produkte aus eigener Herstellung oder von anderen Betrieben im Umkreis, z.B. Kartoffeln, Eier, Butter, Müsli, Kochkäse, Wurst, Honig, Süßigkeiten.



Seit wann: 2003



Standort: Karlshof, Erbacherstr. 87, Roßdorf



Zahlung: bar (Automat wechselt)



Obsthof Lukas



Idee: Die Familie Lukas baut auf neun Hektar zwölf verschiedene Apfelsorten an. Früher verkaufte man über Selbstbedienungstische auf Vertrauensbasis. Doch wegen Hitze, Frost und mangelnder Ehrlichkeit der Käufer war das nicht ideal. Also suchte man eine Alternative und schaffte für 20 000 Euro den ersten Automaten an.



Konzept: Heute hat die Familie vier Automaten rund um Trebur aufgestellt. Neben Äpfeln gibt es verschiedene Säfte, Marmelade sowie Eier, Kartoffeln, Handkäs und Dosenwurst von anderen Landwirten. Gerade jetzt schätzten viele Kunden das Einkaufen „an der frischen Luft“ ohne lange Wartezeiten.



Seit wann: 2014



Standorte: Am Hof (Außerhalb 13, zwischen Trebur und Nauheim), Trebur (Hauptstraße), Kornsand (an der Fähre), Astheim



Zahlung: bar (Automat wechselt)