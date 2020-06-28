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Sonntag, 28.06.2020 - 16:48
2 min

Hubschrauber rettet verletzten Mann aus Raunheimer Waldsee

Bis zu 1000 Menschen sollen am Freitag zum Raunheimer Waldsee gepilgert sein, um dort illegal zu baden. Ein Mann musste am Abend mit dem Hubschrauber gerettet werden.

Von Michael Kapp
Auf diesem Gelände ereignete sich der Unfall vom Freitag. Foto: Michael Kapp

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