Hund attackiert Hund und Halter in Taunusstein

Ein eingeschaltetes Blaulicht auf einem Polizeiauto. (Foto: pattilabelle - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TAUNUSSTEIN/NIEDERLIBBACH - Ein Hund hat sowohl einen anderen Hund als auch dessen Halter, ein älteres Ehepaar, angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstag, dem 5. September, im Hermannsweg in Niederlibbach. Am Dienstag erstattete das Ehepaar bei der Polizeistation in Taunusstein Anzeige.

Das älteres Ehepaar saß auf einer Bank, als eine Frau mit ihrem mittelgroßen, laut Polizei boxerähnlichen Hund auf das Ehepaar zukam. Der Hund, der angeleint war, griff den Hund des Paares an. Um ihrem Hund zu helfen, versuchte das Paar die Hunde zu trennen, wobei sie beide gebissen wurden. Der angegriffene Hund musste in die Klinik und verstarb an seinen Verletzungen. Mann und Frau mussten ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung der Wunden. Die Dame mit dem boxerähnlichen Hund entfernte sich, nachdem sie den Hund wieder einfangen konnte, in Richtung Strinz Magarethä, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Passantin gesucht

Bei der Hundehalterin handelt es sich um eine Dame im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, sie ist ca. 1,80m groß und hat kurze schulterlange schwarze Haare. Sie trug sportliche Bekleidung. Die Ermittlungen hat die Polizei in Bad Schwalbach aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegengenommen.