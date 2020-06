Identität der Mainzer Wasserleiche geklärt

Eine Kerze wird angezündet. Symbolfoto: dpa

MAINZ/HAMM - Am Dienstagnachmittag war durch Jetski-Fahrer auf dem Rhein Höhe Mainz-Laubenheim, Rheinkilometer 493, eine im Wasser treibende, leblose Person gemeldet worden. Kräfte der Wasserschutzpolizei und Berufsfeuerwehr Mainz konnten den Mann nur noch tot bergen. Nachdem am Dienstag die Identität des Mannes noch unbekannt war, steht nun fest, dass es sich um den 55-Jährigen handelt, der am Sonntag in Hamm, Höhe Rheinkilometer 461, in den Rhein gestürzt war. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.