Illegales Autorennen auf der A3: Autos beschlagnahmt

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Am Samstagnachmittag, zwischen 14.34 und 14.51, wurden der Polizei vier Autos mit britischen Kennzeichen gemeldet, die auf allen drei Fahrspuren der A3 nebeneinander fahren, plötzlich abbremsen und kurz darauf - wie in einem Rennen - stark beschleunigen würden. Die Autos waren in südliche Richtung unterwegs, hinter der Ausfahrt Bad Camberg nach Wiesbaden. Die Fahrer sollen zudem mit ihren Autos andere Verkehrsteilnehmer genötigt und verbotswidrig rechts überholt haben, ergänzt die Polizei.

Die Polizei verlangsamte daraufhin den Verkehr. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden hielt dann drei der vier gemeldeten Fahrzeuge an und kontrollierte diese. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete daraufhin die Beschlagnahmung der drei Autos, der Führerscheine und Mobiltelefone an. Zudem mussten die beiden britischen und der kanadische Fahrer eine Sicherheitsleistung hinterlassen. Zu dem vierten Auto und dessen Fahrer liegen noch keine Informationen vor.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polzeiautobahnstation Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-3454140 zu melden.