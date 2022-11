Im Haus geirrt: Betrunkener bricht in Wohnung ein

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (© Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Eschwege (dpa) - - Ein betrunkener und offensichtlich desorientierter Mann hat im nordhessischen Eschwege einer Frau in deren Wohnung einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der 34-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf hatte auf dem Heimweg am frühen Samstagmorgen vermutlich sein eigenes Haus nicht mehr erkannt, wie die Polizei mitteilte. Im Glauben, er sei richtig, ging er auf ein Mehrfamilienhaus zu. Weil er laut Polizei seinen Schlüssel nicht mehr finden konnte, schlug er daraufhin zunächst die Eingangstür zu dem Gebäude und dann die Scheibe einer Wohnungstür im ersten Stock ein. Als sich der Mann in der Wohnung dann hinlegen wollte, sprach ihn die verschreckte 78-Jährige an, die alleine in der Wohnung lebt.

Die Frau erlitt einen leichten Schock und wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens betreut, der Mann wiederum kam mit Verletzungen an den Händen in eine Klinik. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.