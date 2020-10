Im Livestream: Dreyer informiert über die aktuelle Lage

Malu Dreyer. (Archivfoto: Sascha Kopp)

MAINZ - Der Bund will mit drastischen Kontaktbeschränkungen die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen. "Wir erleben derzeit eine dynamische Ausbreitung des Coronavirus. Aus einzelnen regionalen Risikogebieten hat sich eine nahezu rote Landkarte entwickelt, in Rheinland-Pfalz und weiten Teilen von Deutschland", berichtet die rheinland-pfälzische Regierung. Neben der dezentralen Virusbekämpfung diskutieren die Ministerpräsidentinnen und –präsidenten mit der Kanzlerin auch über deutschlandweit strengere Schutzmaßnahmen. "Der Schutz der Bevölkerung steht für die Landesregierung dabei an erster Stelle."

Über die Ergebnisse der Diskussion wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch um 17.30 Uhr informieren. Wir übertragen dies live.

Die PK mit Malu Dreyer im Livestream

Hier sehen Sie die Übertragung der Pressekonferenz. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube

