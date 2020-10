Im Livestream: Dreyer zu neuen Corona-Bestimmungen

Wir streamen hier live. (Grafik: VRM/Porth)

MAINZ - Die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz: Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, beraten die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin über Strategien im Umgang mit steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland. Das teilte die Staatskanzlei via Pressemitteilung mit. Im Nachgang zu dem Treffen erläutert Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Beschlüsse aus der Sicht der rheinland-pfälzischen Landesregierung in einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz sehen Sie hier ab circa 11 Uhr live.

Im Livestream: PK von Malu Dreyer

Hier sehen Sie circa ab 11 Uhr am Donnerstag den Livestream der Pressekonferenz. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch Hier sehen Sie circa ab 11 Uhr am Donnerstag den Livestream der Pressekonferenz. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube