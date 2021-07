Im Livestream: Kanzlerin Merkel im Hochwassergebiet

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Einsatzkräften. (Screenshot: VRM)

ROSENHEIM/MAINZ - Wir zeigen in Kooperation mit dem SWR Live-Bilder aus der Eifel, wo sich unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, ein Bild der Lage vor Ort machen. Nutzen Sie den Play-Button, um den Livestream zu starten:

Alle aktuellen Informationen zur Hochwasser-Katastrophe finden Sie hier in unserem Live-Blog.

Lesen Sie auch: Mehr als 110 Tote im Kreis Ahrweiler

Merkel werde sich in der Eifel-Gemeinde Schuld, die besonders schwer von der Katastrophe getroffen wurde, ein Bild von der Lage machen, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Danach (14.30 Uhr) ist ein Pressestatement mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Adenau etwa 50 Kilometer westlich von Koblenz geplant. Nachdem sich die Fluten aus vielen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zurückgezogen haben, wird in den Trümmern weiter nach Todesopfern und Verletzten gesucht.