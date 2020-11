Im Livestream: Malu Dreyer zur aktuellen Corona-Entwicklung

Malu Dreyer. (Foto: dpa)

MAINZ - Zwei Wochen nach Beginn der bundesweiten zusätzlichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionswelle beraten am Montag die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Das Treffen zur Evaluierung der Maßnahmen war bereits Ende Oktober vereinbart worden. Über die Ergebnisse des Gesprächs informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Anschluss in einer Pressekonferenz.

Der Livestream soll am Montag, 16. November, um 17.30 Uhr beginnen - diesen können Sie hier sehen.

Livestream mit Malu Dreyer:



