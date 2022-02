Im Stich gelassen? Welche Folgen ein Impfschaden haben kann

Risiko: Corona-Impfung

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) überwacht in Deutschland die Sicherheit von Impfstoffen und Arzneimitteln. Dazu werden die gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen gesammelt, bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen. Über die gemeldeten Fälle informiert das PEI regelmäßig in Sicherheitsberichten – zuletzt im Dezember 2021.



Bis zum 30. November 2021 wurden für alle zugelassenen Corona-Impfstoffe zusammen pro 1000 Impfdosen 1,6 Verdachtsfälle einer Nebenwirkung gemeldet. Für schwerwiegende Reaktionen lag die Melderate bei 0,2 Prozent pro 1000 Impfdosen.



Insgesamt waren bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 123,3 Millionen Impfungen durchgeführt worden.



In 1919 Verdachtsfallmeldungen wurde über einen tödlichen Ausgang der Impfung berichtet. Doch nicht bei jedem Verdachtsfall kann laut PEI der Zusammenhang einer Nebenwirkung mit der Impfung bestätigt werden. Zwar würden unerwünschte Reaktionen oftmals im zeitlichen, nicht aber im ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftreten.



Das PEI hält nur in 78 Einzelfällen, in denen Patienten an Impfrisiken im zeitlich plausiblen Abstand zur Impfung verstorben sind, die Impfung als Ursache für möglich oder wahrscheinlich. (ust)