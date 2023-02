Immer mehr Menschen in der Region erkranken an Lungenkrebs

„Die Zahlen der Neuerkrankungen haben sich in den vergangenen Jahren in einem Ausmaß entwickelt, das wirklich besorgniserregend ist“, sagt Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest. Auch während der Pandemie habe sich daran nichts geändert. In dieser Zeit seien aber weniger Menschen zum Arzt gegangen. Ein Problem ist, dass eine Lungenkrebserkrankung in vielen Fällen lange Zeit unentdeckt bleibt, denn Vorsorgeuntersuchungen wie zum Beispiel für den Darm- oder Brustkrebs gibt es bei dieser Krebsart nicht. Die tatsächliche Zahl der Erkrankungen könne daher möglicherweise noch höher liegen.