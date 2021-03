Impf-Tempo in Mainz nimmt zu

Das Impfzentrum im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Das Impf-Tempo in Mainz nimmt weiter leicht zu. Nachdem in den Vorwochen 3200 beziehungsweise 3300 Covid-19-Impfungen in Mainz vorgenommen worden waren, waren es in der zurückliegenden Woche nun 3403 Spritzen, die im Impfzentrum und von mobilen Impfteams gesetzt wurden.

Von den bislang nach Mainz gelieferten 33.092 Impfdosen der drei Vakzine von Biontech, Moderna und Astrazeneca sind damit nun insgesamt 29.173 verimpft worden. Dabei handelte es sich in der vergangenen Woche fast ausschließlich um Erstimpfungen: Lediglich zwei Impflinge erhielten ihre zweite Dosis. Insgesamt sind nun 6766 Menschen in Mainz komplett immunisiert worden, während 22.407 erst eine Spritze erhalten haben.







In der laufenden Woche soll die Zahl der wöchentlichen Impfungen noch einmal leicht steigen, erklärt Ellen König von der städtischen Pressestelle auf Anfrage. Demnach seien bis zum 4. April insgesamt 4127 Impfungen terminiert, davon 3092 Erst- und 1053 Zweitimpfungen.

Gleichzeitig meldet das Landesuntersuchungsamt zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder mehrere Todesfälle an einem Tag. So gab es in Mainz gegenüber dem Sonntag vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 177. Zudem wurden acht bestätigte Neuinfektionen sowie eine leicht sinkende Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 105 gemeldet. Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Landesamt derweil vier Neuinfektionen sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz von 94. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen liegt hier weiter bei 195.