3 min

Impfstofflieferung bleibt „kritische Stellschraube“

Die Stadt rechnet damit, dass vom 9. Februar an weniger Impfstoff für das Impfzentrum in Wiesbaden ankommt. Derweil ist man mit den mobilen Teams in Heimen schon weit gekommen.

Von Eva Bender Lokalredakteurin Wiesbaden