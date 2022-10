Indian Summer und Halloween: Die modernen Jugendherbergen

Die Preise in den Jugendherbergen variieren je nach Standort, Ausstattung und ZimmerbelegungWährend es in Willingen im Sauerland die Übernachtung mit Vollpension schon ab 32,50 Euro gibt, zahlt man in Fulda aktuell mindestens 42,50 Euro. Hessen will die Vollpension-Preise für das erste Halbjahr 2023 pro Tag um rund drei bis fünf Euro erhöhen. In Rheinland-Pfalz liegt der Durchschnittspreis für Vollpension aktuell bei rund 37 Euro.

Alle Gäste müssen Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk sein. Für Familien kostet die Jahresmitgliedschaft 22,50 Euro. Auch Gruppenmitgliedschaften sind möglich.

In vielen Jugendherbergen kann man auch Kindergeburtstage feiern, auf Wunsch samt Spieleprogramm, Verpflegung und thematischer Deko.