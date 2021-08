Inzidenz für Worms steigt über 100er-Marke

Das Coronavirus. (Symbolfoto: dpa)

WORMS - Die Sieben-Tage-Inzidenz für Worms ist nach Wochen der Entspannung der Corona-Lage wieder dreistellig. Am Sonntag überschritt der Inzidenzwert mit 101,7 die 100er-Marke, nachdem er am Freitag noch bei 99,4 gelegen hatte. Nach den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes vom Sonntag (Meldestand 11.10 Uhr) ist Worms die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz mit einem Wert von mehr als 100. Landesweit liegt die Inzidenz derzeit bei 46,7.

Besonders Junge Altersgruppen betroffen

Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche. Die Inzidenz bei den Unter-20-Jährigen beläuft sich auf 178,8. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner wurden binnen sieben Tage also beinahe 180 Corona-Neuinfektionen bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Zum Vergleich: Vor einer Woche betrug die Inzidenz in der Altersgruppe der Unter-20-Jährigen lediglich 80,1. Die Gesamt-Inzidenz, übergreifend für alle Altersklassen, lag bei 44,3 für Worms.







Laut den neuesten Zahlen vom Sonntag gibt es in Worms 135 aktive Fälle, die bekannt sind (vor einer Woche: 69). Über das Wochenende zählte das Landesuntersuchungsamt vier neue Corona-Fälle. In der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen liegt die Inzidenz bei 126,1, bei den über 60-Jährigen wurden zuletzt null Fälle registriert.