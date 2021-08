Das Coronavirus. (Foto: stock. Adobe)

KREIS DARMSTADT-DIEBUG - 18 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. 11.386 Kreisbewohner haben sich somit seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert, 10.980 gelten als wieder gesund. Die Inzidenz im Kreis Darmstadt-Dieburg steigt auf 18,5. In den Kreiskliniken werden am Standort Jugenheim weiter zwei Schwerstkranke behandelt. Groß-Umstadt ist Covid-frei.







Insgesamt wurden (Stand 11. August, 21 Uhr) 87.794 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. 78.882 Personen haben bereits die Zweitimpfung erhalten.