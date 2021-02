Inzidenz in Darmstadt steigt auf 56,3

Bei einem Mann wird ein Mundabstrich für einen Corona-Test durchgeführt. (Symbolfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

DARMSTADT - In Darmstadt gab es am Dienstag wieder mehr neue Corona-Fälle. Nach Angaben des Gesundheitsamts wurden weitere 23 laborbestätigte Infektionen registriert. Die Zahl der von der Behörde erfassten Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie vor einem knappen Jahr erhöhte sich damit auf 3973. Von den Erkrankten betrachtet das Gesundheitsamt 3727 als inzwischen wieder geheilt.

Die Sieben-Tagesinzidenz stieg unterdessen nach Angaben der Behörde wieder über den Schwellenwert von 50. Sie betrug am Dienstag 56,3 nach 45,0 am Vortag. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern wieder.