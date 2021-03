Inzidenz in Mainz knapp unter 100

Die Inzidenz ist erneut stark angestiegen. (Symbolbild: CREATIVE WONDER - stock.adobe/dpa)

MAINZ - Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Mainz liegt am Samstag bei 96,5. Das meldet die Landesregierung am Samstagvormittag (Stand 11.10 Uhr). Auch in Rheinland-Pfalz steigt die landesweite Inzidenz auf 98,3 an.

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 114.039 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.305 Todesfälle und 101.376 genesene Fälle. 9.358 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. In der Stadt Mainz erkrankten bisher 7279 Menschen. 173 Todesfälle wurden seit Beginn der Pandemie gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg im Kreis Mainz-Bingen auf 97 an, nachdem sie noch am Freitag bei 80 gelegen hatte. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 195.