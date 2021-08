Inzidenz in Mainz und im Landkreis steigen weiter an

Ein Mund-Nasen-Schutz liegt in einem Café auf einem Tisch. (Foto: dpa/Matthias Bein)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ/MAINZ-BINGEN - Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mainz steigt weiter deutlich an. Am Donnerstag meldete das Landesuntersuchungsamt im Vergleich zum Vortag 32 bestätigte Corona-Neuinfektionen sowie einen Anstieg der Inzidenz von 64 auf 71. In der Altersgruppe der unter-20-Jährigen liegt sie nun bei 112, bei den 20-bis 59-Jährigen bei 80 und bei den über-60-Jährigen bei 16. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 211.

Für den Landkreis Mainz-Bingen meldete das Amt derweil 26 bestätigte Neuinfektionen binnen eines Tages sowie einen Anstieg der Inzidenz von 48 auf 59. Damit hat sich der Wert nun innerhalb von zehn Tagen vervierfacht. Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen sind hier deutlich kleiner (75, 59 und 48). Weitere Todesfälle wurden auch im Landkreis nicht registriert. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 219.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Gibt keinen toten 17-Jährigen: Querdenker erfinden Impfopfer