Inzidenz in Wiesbaden steigt über 1000

WIESBADEN - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wiesbaden hat die Marke von 1000 überschritten. Am heutigen Mittwoch, 19. Januar, liegt sie laut Robert-Koch-Institut für das Stadtgebiet bei 1002, 1. Für Hessen insgesamt liegt die Inzidenz bei 694,9. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner an.

Für Wiesbaden ist die Inzidenz seit dem Donnerstag vor Silvester, dem 30. Dezember, täglich gestiegen. Seit dem 9. Januar gelten im Stadtgebiet bereits die Corona-Hotspot-Regeln, weil die kritische Marke von 350 überschritten wurde. In Mainz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 739,2, in Frankfurt bei 1171,8.