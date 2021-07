Inzidenzwert für Mainz leicht gestiegen

Ein Hinweisschild weist den Weg zu einem Corona-Testzentrum. (Foto: Michael Taeger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in der Stadt Mainz nochmals leicht gestiegen. Der Wert liegt nun bei 14. Am Mittwoch hatte der Inzidenzwert bei 13, am Dienstag bei 11 gelegen. Das Landesuntersuchungsamt meldete insgesamt fünf bestätige Neuinfektionen, Todesfälle gab es keine neuen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Personen liegt bei 209.







Im Kreis Mainz-Bingen stiegt der Inzidenzwert ebenfalls leicht – von 3 am Mittwoch auf 4 am Donnerstag. Das Landesuntersuchungsamt meldete hier drei Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 218.

Verknüpfte Artikel

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in der Stadt Mainz 10.212 und im Landkreis 7495 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.