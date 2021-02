Inzidenzwert im Kreis Alzey-Worms weiter über dem Schnitt

Die Corona-Lage stellt weiterhin eine enorme Herausforderung dar. (Foto: dpa)

ALZEY-WORMS - Der Corona-Lagebericht des Gesundheitsamtes enthält am Montagnachmittag leider traurige Nachrichten: Eine weitere Person aus dem Landkreis Alzey-Worms im Alter zwischen 90 und 100 Jahren und eine weitere Person aus Worms im Alter zwischen 70 und 80 Jahren sind laut Behörde verstorben. Die verstorbene Person aus dem Kreis war nach Angaben des Gesundheitsamtes ein Bewohner eines Altenheims. Außerdem hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Freitag, 5. Februar, um 54 Neuinfektionen erhöht.

Die Inzidenz liegt nun für den Kreis bei 74,0 angegeben. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, innerhalb einer Woche im Kreisgebiet. Denn am Sonntag wurde der Wert mit 68,6 angegeben, am Freitag mit 61,7. In Worms fällt der Wert derweil wieder unter die 100er-Marke und liegt nun bei 94,6. Für ganz Rheinland-Pfalz wird am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von durchschnittlich 63,0 gemeldet.

Für die Stadt Worms sind dem Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Alzey-Worms seit dem Lagebericht am Freitag elf neue Corona-Infektionen gemeldet worden. In fünf der Fälle ist unbekannt, wo und bei wem sich die Betroffenen infiziert haben, in sechs Fällen bestand Kontakt zu einer infizierten Person. Derzeit gibt es in der Stadt Worms 275 aktive Corona-Fälle. Das sind zehn weniger als noch am Freitag. 14 Personen aus der Stadt Worms befinden sich derzeit in Krankenhäusern. Insgesamt sind in Worms seit Beginn der Pandemie bisher 77 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

In der Stadt Alzey sind seit vergangenem Freitag, 5. Februar, acht bestätigte Corona-Neuinfektionen dazugekommen. Das geht aus dem Corona-Lagebericht des Gesundheitsamtes hervor. In vier der acht Fälle in der Volkerstadt ist laut Behörde unklar, wie sich die Personen angesteckt haben. Viermal gab es Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Außerdem meldet das Gesundheitsamt, dass es auch in einem Vorbereitungskurs für das mündliche Abitur am Gymnasium am Römerkastell einen positiven Fall gibt. Die Behörde habe die Kontaktpersonen als Kontakte zweiten Grades eingestuft.