Inzidenzwert in Mainz steigt weiter

MAINZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz erneut gestiegen. Am Mittwoch lag der Wert bei 30, am Donnerstag bei 34. Das Landesuntersuchungsamt meldete 13 bestätigte Neuinfektionen, neue Todesfälle gab es nicht. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 210.







Im Kreis Mainz-Bingen sank der Inzidenzwert – von 16 am Mittwoch auf 15 am Donnerstag. Eine bestätigte Neuinfektion wurde gemeldet, die Gesamtzahl der Todesfälle bleibt bei 219.