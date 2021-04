Inzidenzwert steigt in Mainz über 200

Die Gutenberg-Statue in Mainz. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Am Samstag war es schon fast so weit, am Sonntag ist der Inzidenzwert in Mainz über die Marke von 200 gestiegen und liegt nach Angaben der Landesregierung bei 207,2. Am Samstag war der Wert der in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infizierten Personen pro 100.000 Einwohner schon auf 199 gestiegen.

Damit gibt es in Rheinland-Pfalz aktuell nur in Ludwigshafen (247) eine höhere Inzidenz als in Mainz. Im Landkreis Mainz-Bingen liegt der Wert am Sonntag bei 128,2. Damit sank er im Vergleich zum Samstag (132).