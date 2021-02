Inzidenzwerte für Worms und den Landkreis steigen leicht an

Die Anzahl der infizierten Personen, die derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, ist wieder leicht gestiegen. (Foto: stock. Adobe)

WORMS/ALZEY-WORMS - Nachdem es am Dienstag erstmals seit dem 27. September 2020 an einem Werktag in der Stadt Worms keinen neuen Corona-Fall gegeben hatte, meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch 13 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. In fünf Fällen ist unbekannt, wo und bei wem sich die Personen mit dem Virus infiziert haben, in acht Fällen bestand Kontakt zu einer infizierten Person.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Worms ist derweil erneut leicht angestiegen. Für Mittwoch, Stand 14 Uhr, meldet das Gesundheitsamt einen Wert von 65,8. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 62,2 gelegen, nachdem sie am Montag kurzzeitig auf 75,4 angestiegen war. Mit einem Wert von 65,8 liegt die Stadt Worms mit ihrer Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin über dem Landesdurchschnitt. Die liegt nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch bei 52,2.

Wieder mehr Corona-Patienten im Krankenhaus

Die Anzahl der infizierten Personen, die derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Amtes werden derzeit zwölf Wormser, bei denen eine Corona-Infektion festgestellt wurde, in einem Krankenhaus behandelt. Erneut hat es in der Stadt Worms binnen 24 Stunden keine Todesfälle gegeben, die mit einer Corona-Infektion in Verbindung stehen. In der Stadt Worms sind seit Beginn 80 Personen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Auch im Landkreis Alzey-Worms keine neuen Todesfälle

Auch für den Landkreis Alzey-Worms meldet das Gesundheitsamt keine weiteren Todesfälle. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle hat sich seit Dienstag im Landkreis Alzey-Worms um zwölf Fälle erhöht (Vortag: fünf). Drei Fälle betreffen die Stadt Alzey. In zwei Fällen ist der Infektionsherd unbekannt, eine Person hatte Kontakt zu einem positiv Getesteten. Bisher haben sich laut Behörde 451 Alzeyer mit dem Corona-Virus infiziert (Stand Mittwoch, 24. Februar, 14 Uhr). 415 davon sind inzwischen wieder genesen, acht Menschen leider verstorben. Aktuell sind damit also 28 Menschen, die in der Stadt Alzey wohnen, mit dem Corona-Virus infiziert, das sind die sogenannten aktiven Fälle.



Die Zahl der aktiven Fälle bleibt im Landkreis mit 158 fast unverändert (Vortag: 157). Auch die Inzidenz für den Landkreis Alzey-Worms ändert sich nicht großartig. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage wird mit 43,2 angegeben. Am Tag davor betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 40,9. 13 Personen aus dem Kreis, die Corona-positiv sind, befinden sich laut Gesundheitsamt aktuell in Krankenhäusern. Insgesamt sind dem Landkreis Alzey-Worms bisher 104 Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Erreger festgestellt wurde, verstorben.