Irres Marvel-Comic: Pfizer/Biontech als Corona-Avengers

Mainz / New York - Wir wissen nicht, ob Biontech-Chef Ugur Sahin die Marketing-Aktion von Pfizer gut findet. Möglich wäre es aber. Sahin liebe Heldenfilme, sagte einmal ein befreundeter Investor der Süddeutschen Zeitung. „So was wie Filme aus der Marvel-Welt, einer rettet die Welt. Das inspiriert ihn für seine tägliche Arbeit und lenkt ab.“ Und genau mit dem Comic-Konzern Marvel hat Pfizer nun in den USA eine aufsehenerregende Kooperation gestartet: Thor, Iron Man, Captain America und Ant-Man - die Avengers kämpfen in einem Comic Seite an Seite mit den „Everyday heroes“ (Alltagshelden) gegen den Superschurken Ultron und für die Corona-Impfung.

Welche Rolle spielt Biontech bei der Aktion?

Für die Aktion ist Pfizer verantwortlich, da der US-Partner das Marketing für die USA übernimmt und auch die jeweiligen Maßnahmen bestimmt. Doch Biontech steht als Partner der Aktion auf dem Impfcomic. Denn Pfizer sei in den USA verpflichtet, das Mainzer Unternehmen zu nennen, wenn es um Covid-19-Impfstoffe gehe, sagte eine Biontech-Sprecherin. Den Corona-Impfstoff haben vor allem die Mainzer entwickelt.

Warum hat Pfizer das Comic-Projekt gestartet?

„Pfizer arbeitet in den USA mit Marvel Comics zusammen, um Menschen an die Bedeutung der Covid-19-Impfung zu erinnern“, begründet Pfizer die Aktion. Man habe sich in den USA für eine Zusammenarbeit mit dem Verlag entschieden, „weil Marvel Comics ein fester Bestandteil der US-amerikanischen Kultur ist“. Pfizer will also mithilfe der Avengers in den USA den Impfturbo starten. Oder besser gesagt: Die Impfmüdigkeit bekämpfen. Denn in den Vereinigten Staaten haben rund zwei Drittel der Erwachsenen nicht vor, sich mit einer angepassten Boosterimpfung impfen zu lassen. Das ergab eine Umfrage der gemeinnützigen US-Organisation Kaiser Family Foundation Mitte September, an der mehr als 1.500 Erwachsene teilnahmen.

Wie der Spiegel berichtet, gab nur ein Drittel der Befragten an, entweder bereits die angepasste Auffrischungsimpfung erhalten zu haben oder zu planen, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen. Und das ist kein gutes Omen für die Impfstoffhersteller. Denn Covid-19-Vakzine sollen in den USA auf den privaten, kommerziellen Markt wechseln, nachdem der Kongress der US-Regierung keine zusätzlichen Mittel für weitere staatliche Kampagnen bewilligt hat. Die neuen, an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna waren Ende August von der US-Behörde FDA zugelassen worden.

Welche Rolle spielt Superschurke Ultron?

Nun sollen die Avengers helfen - gemeinsam mit einer Familie, die im Comic die Rolle der „Alltagshelden“ übernimmt. „Wenn Ultron Verwüstung anrichtet, sind die Avengers die erste Verteidigungslinie. Die Menschen können sich schützen, wenn sie bei der Covid-19-Impfung up to date bleiben“, twitterte Pfizer zum Start des Comics. Auf dem Cover blicken Captain America, Thor und Iron Man entschlossen, den Kampf gegen Bösewicht Ultron aufzunehmen. Entschlossen zeigt sich auch die Alltagshelden-Familie auch für ihren Kampf: Vater, Mutter, zwei Kinder und der Großvater. Sie haben einen Ärmel hochgekrempelt, sodass ein Pflaster auf der Schulter zu sehen ist.

Ultron ist eine künstliche Intelligenz mit einer eigenen Persönlichkeit. Sein Protokoll schreibt ihm vor, die Welt zu schützen. Ultron sieht das aber anders: Der einzige Weg, Weltfrieden zu schaffen, ist die Auslöschung der Menschheit. Die Superhelden kämpfen in der Story nicht direkt gegen Corona. Ultron steht für das Virus, die Avengers für die Alltagshelden - und für Pfizer und Biontech. Thor, Iron Man und Co. sollen den Menschen klarmachen: So, wie die Avengers die Welt immer wieder vor einem sich verändernden Ultron schützen, müssen sich die Menschen vor neuen Corona-Varianten schützen - mit der neuesten Auffrischimpfung.

Wie lautet die Story im Impfcomic von Marvel?

Ultron ist zurückgekehrt und hat sich weiterentwickelt. Während die Superhelden ein paar Blocks entfernt gegen ihn kämpfen, wartet die Familie in einer Klinik darauf, ihre Corona-Impfung zu bekommen. Es ist der Großvater, der die Zusammenhänge erklärt. „Er hat angegriffen und seinen Terror über die ganze Welt verbreitet“, sagt er und beschreibt zwischen den Zeilen, wie Pfizer und Biontech gegen Corona kämpfen. Und wie sie sozusagen zu Corona-Avengers werden. „Ultron entwickelt sich weiter. Die Avengers sammeln Informationen und nehmen sich Zeit für Innovationen und Anpassungen und dann … finden sie heraus, wie sie dagegen ankämpfen können, indem sie ihr vorhandenes Wissen und ihre Forschung zusammen mit den neuen Informationen zusammenführen.“

Ultron wird schließlich mit einer ionisierten Energiekanone besiegt. „Die Avengers haben ihren Part erfüllt, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Nun ist es Zeit, das Unsere zu tun“, sagt der Opa – und geht mit der Familie zur Impfung in den Behandlungsraum. Die Geschichte endet mit einem Bild, auf dem die Familie und andere Menschen den Avengers, die auf einer Bühne stehen, für ihren Sieg über Ultron zujubeln - mit hochgekrempelten Ärmeln und Pflastern auf der Schulter. „Impfe Dich mit dem neuesten Booster – und sei ein Alltagsheld“, heißt es auf der letzten Seite des Comics.