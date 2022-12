Jahresrückblick 2022: Die beliebtesten VRM-Podcast-Folgen

In Darmstadt ist Fatma B. ein stadtbekanntes Original. Sie ist oft in der Straßenbahn unterwegs, man sieht sie am Luisenplatz oder bei den Lilien am Böllenfalltor. Vor allem aber hört man sie, denn sie macht immer lautstark auf sich aufmerksam. Dann wird sie ermordet - im Wahn. Im Podcast „Abgrundtief“ erzählen Thomas Schmidt und Birgit Femppel, wie ein Darmstädter Mord in England aufgeklärt wird.