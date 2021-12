Jetzt live: Landesregierung berät über Corona-Lage

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Foto: dpa)

MAINZ - Um die vierte Welle zu brechen, setzt Rheinland-Pfalz weiterhin auf Schutzmaßnahmen und ein hohes Tempo beim Impfen. Bereits jetzt sind mehr als eine Million Auffrischungsimpfungen in Rheinland-Pfalz verabreicht worden. Bei allen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist die Landesregierung im regelmäßigen Austausch mit dem Corona-Expertenteam, das sich aus Medizinern, Virologen und weiteren Wissenschaftlern zusammensetzt. Beim Treffen an diesem Freitag hat das Gremium über die Themen Omikron und Impfschutz, die Situation in den Krankenhäusern und die Kinderimpfungen beraten.

„Falls das Video im Player nicht abspielen sollte, finden Sie den Stream auch hier auf YouTube.



Wir zeigen den Livestream in Kooperation mit dem SWR.