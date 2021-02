Junge Frau tot gefunden - Mann in Untersuchungshaft

(Foto: Petair - stock.adobe)

BIEBESHEIM - Nach dem Auffinden einer toten Frau am Samstagnachmittag in Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilt, gilt der 26-jährige Ehemann der Frau als dringend tatverdächtig.

Widersprüchliche Aussagen

Dieser rückte in den Fokus der Beamten, weil bei seiner Vernehmung Ungereimtheiten auftraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Sonntagvormittag dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können über den berichteten Sachstand hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte gegeben werden, so die Polizei weiter.

In Biebesheim war am Samstag eine 27 Jahre alte Frau von Passanten leblos in einem Gebüsch in der Gernsheimer Straße gefunden worden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes und der Polizei habe ein Notarzt nur noch den Tod der jungen Frau aus Biebesheim feststellen können.