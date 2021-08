Kampf gegen Staus: So arbeitet die Verkehrszentrale

FRANKFURT - In Hessen und Rheinland-Pfalz enden die Sommerferien. Der ADAC prognostiziert ein staureiches Wochenende auf den deutschen Straßen. Nicht erst seit der Sperrung der Salzbachtalbrücke und den langwierigen Bauarbeiten am Darmstädter Kreuz sind die Menschen in der Region leidgeprüft in Sachen Stau. Die Verkehrszentrale Deutschland am Frankfurter Flughafen steuert den Verkehr auf den Autobahnen in Rhein-Main und darüber hinaus. Das Ziel: Staus verhindern.Lesen Sie mehr zum Thema und werfen Sie einen exklusiven Blick in die Verkehrszentrale Deutschland: