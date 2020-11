3 min

Kampf um den „Danni“ bringt Polizei ans Limit

Der Dauereinsatz im Dannenröder Forst zehrt an den Kräften der Polizisten. Rund 2.000 sind dort täglich im Einsatz. Was das für die Sicherheit an anderen hessischen Orten bedeutet.

Von Christoph Cuntz Redakteur Politik