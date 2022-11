Katharina Kiel wird neue Direktorin der Eintracht-Frauen

Frankfurts damaliger Manager Siegfried Dietrich ist vor einem Spiel im Stadion. (© Lukas Schulze/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Katharina Kiel wird neue Technische Direktorin der Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt. Die frühere Bundesliga-Spielerin tritt ihren Job am kommenden Dienstag an und übernimmt einige Aufgaben von Siegfried Dietrich, der sich Mitte Oktober aus gesundheitlichen Gründen als Sportdirektor Frauenfußball und Generalbevollmächtigter der Eintracht Frankfurt Fußball AG zurückgezogen hatte. Aufgaben der sportlichen Leitung beim Tabellenzweiten übernimmt künftig Trainer Niko Arnautis, teilte die Eintracht am Donnerstag mit.

Die 30 Jahre alte Kiel, die in ihrer Karriere mehr als 30 Spiele für die Zweitvertretung des 1. FFC Frankfurt absolvierte und später für den SC Bad Neuenahr und die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga spielte, erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025. „Katharina ist sehr motiviert und hat viele Ideen: Wir alle freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.