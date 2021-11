Katrin Eder soll Amt von Spiegel in RLP übernehmen

Katrin Eder. (Foto: Sascha Kopp )

MAINZ - In der Frage der Nachfolge für die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) ist nach Informationen dieser Zeitung in der Partei eine Entscheidung gefallen. Wenn die aktuelle Amtsinhaberin wie geplant als neue Bundesfamilienministerin nach Berlin wechselt, soll ihr die bisherige Staatssekretärin Katrin Eder als Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Rheinland-Pfalz nachfolgen.

Offiziell soll die Entscheidung im Laufe des Nachmittags bekannt gegeben werden. Katrin Eder ist seit Mai Staatssekretärin in dem Ministerium. Zuvor war sie von 2011 bis 2021 Verkehrsdezernentin in Mainz.