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Montag, 25.05.2020 - 17:19
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Keine Lockerung für Love Family Park: Mainwiese bleibt geschützt

In Schutzzone II wären die Regeln zum Naturschutz weniger streng. Doch das Regierungspräsidium lässt der Stadt Rüsselsheim diesen Lösungsweg nicht durchgehen.

Heike Bökenkötter: Redaktionsleiterin Main-Spitze, Groß-Gerauer Echo
Von Heike Bökenkötter
Redaktionsleiterin Main-Spitze, Groß-Gerauer Echo
Der Rüsselsheimer Magistrat will den "Love Family Park" weiter ermöglichen und fragte auf einen Antrag der SPD hin beim RP an, ob die Schutzzonen verschoben werden könnte. Archivfoto: Vollformat/Samantha Pflug

Der Rüsselsheimer Magistrat will den "Love Family Park" weiter ermöglichen und fragte auf einen Antrag der SPD hin beim RP an, ob die Schutzzonen verschoben werden könnte. Archivfoto: Vollformat/Samantha Pflug

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Der Rüsselsheimer Magistrat will den "Love Family Park" weiter ermöglichen und fragte auf einen Antrag der SPD hin beim RP an, ob die Schutzzonen verschoben werden könnte. Archivfoto: Vollformat/Samantha Pflug

Der Rüsselsheimer Magistrat will den "Love Family Park" weiter ermöglichen und fragte auf einen Antrag der SPD hin beim RP an, ob die Schutzzonen verschoben werden könnte. Archivfoto: Vollformat/Samantha Pflug

Die Rüsselsheimer Mainwiesen sind ein Überschwemmungsgebiet - ein Kriterium, das ganz klar für die Einordnung in Zone I spreche und das auch immer noch gelte. Archivfoto: Vollformat/ Volker Dziemballa

Die Rüsselsheimer Mainwiesen sind ein Überschwemmungsgebiet - ein Kriterium, das ganz klar für die Einordnung in Zone I spreche und das auch immer noch gelte. Archivfoto: Vollformat/ Volker Dziemballa

Auch andere Veranstaltungen auf dem Mainvorland wie das Klassikertreffen sollten mit einer Verschiebung der Schutzzone gerettet werden. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach

Auch andere Veranstaltungen auf dem Mainvorland wie das Klassikertreffen sollten mit einer Verschiebung der Schutzzone gerettet werden. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach

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Weiterführende Links
Love Family Park in Rüsselsheim 2021 mit weniger Feiernden?
Naturschutzärger um "Love Family Park" bleibt
Rüsselsheimer Mainwiesen als Landschaftsschutzgebiet erhalten
Magistrat will „Love Family Park“ auf Mainwiesen ermöglichen
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