Kénitra in Marokko: Der Konkurrent von Opel Rüsselsheim

Die drohende Zerschlagung des Autobauers Opel hat bei den Landesregierungen von Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen Sorgen um die Arbeitsplätze ausgelöst. In einem gemeinsamen Brief an den Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Carlos Tavares, verlangten die Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), Malu Dreyer (SPD) und Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstag nähere Informationen und eineüber die aktuelle Situation des Unternehmens und seiner Standorte.In der vergangenen Woche waren Stellantis-Pläne bekannt geworden, die beiden Produktionswerke Rüsselsheim und Eisenach aus der deutschen Einheit Opel Automobile GmbH herauszulösen. Zudem soll wegen des Halbleitermangels das, während in anderen Stellantis-Werken die Produktion aufrechterhalten wird.„Sie werden verstehen, dass beide Sachverhalte in der deutschen Öffentlichkeit durchaus zu Zweifel und Besorgnis führen, welche Planungen Stellantis nunmehr mit Opel Deutschland hat“, schreiben die Landespolitiker nun an Tavares. Zu beiden Sachverhalten habe es im Vorfeld der Veröffentlichung keine begleitende Kommunikation mit Vertretern der Bundesländer mit 0pel-Standorten gegeben, sondern „lediglich eine“.Bei früheren Gesprächen habe Tavares betont, wie notwendig für die „Ambitionen zur Übernahme des Unternehmens Opel von GM zu PSA der glaubwürdige Zusatz ‚Made in Germany‘ sei. Eine strategische Eingliederung in PSA. Darauf haben wir in Deutschland damals vertraut und unsere Begleitung darauf ausgerichtet“, heißt es in dem Brief weiter. „Über die Gelegenheit — ggf. auch im Rahmen einer Videokonferenz — die aktuelle Situation der Opel Deutschland und ihrer Standorte mit Ihnen zu erörtern, würden wir uns freuen und bitten Sie um einen entsprechenden Terminvorschlag.“ Der Brief ging auch in Kopie an Bundeskanzlerin Angela Merkel.