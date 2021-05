Kinder attackieren Rollstuhlfahrer in Wiesbaden

Nach dem Angriff auf einen Rollstuhlfahrer sucht die Wiesbadener Polizei nach Zeugen. (Foto: Studio v-zwoelf – stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Ein 83-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr auf offener Straße von mehreren Jugendlichen und Kindern körperlich angegriffen und beleidigt worden. Das meldet die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung.

Laut Polizei war der Senior mit seinem Rollstuhl auf der Schwalbacher Straße in Richtung Coulinstraße unterwegs, als eine Horde Kinder und Jugendlicher den Mann aus dem Nichts heraus angegriffen hat. Sie schlugen ihn von hinten gegen den Kopf und beleidigten ihn. Im Laufe der Attacke konnte er sich dann aber mit einer Gehhilfe wehren und die Angreifer in die Flucht schlagen.

Laut dem 83-Jährigen sollen die Täter allesamt Jungen gewesen sein, alle im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Sie waren dunkel gekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/3450 mit der Polizei (Haus des Jugendrechts) in Verbindung zu setzen.