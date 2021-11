Kinder sexuell missbraucht: Fahndung nach Täter läuft

Ein eingeschaltetes Blaulicht auf einem Polizeiauto. (Foto: pattilabelle - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Das Bundeskriminalamt hat eine Fahndung nach einem zwischen 31 und 51 Jahren alten Mann veröffentlicht. Der Beschuldigte steht im Verdacht, mindestens sieben männliche Kindern zwischen den Jahren 2010 und 2019 teilweise schwer sexuell missbraucht haben. Zudem soll er Bild- und Videoaufnahmen gemacht und diese ins Darknet gestellt haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt gehen davon aus, dass die Tathandlungen in Deutschland stattgefunden haben. Der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und dem Bundeskriminalamt liegen Bild- und Videodateien vor, die den schweren sexuellen Missbrauch der zu den Tatzeitpunkten zwischen 1 und 10 Jahre alten Kindern durch den Tatverdächtigen zeigen. Dieser hat laut Polizei vermutlich beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern zu tun und benutzt bei Anreden die ungewöhnliche Formulierung "Hy" als Begrüßung.

Es sei nicht auszuschließen, dass sowohl vor als auch nach dem genannten Zeitraum durch den Täter möglicherweise weitere Kinder missbraucht worden sind oder noch missbraucht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Sämtliche bisherigen Ermittlungsmaßnahmen haben nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der Opfer oder der Tatorte geführt.

Verknüpfte Artikel

Auf der Internetseite des Bundeskriminalamts sind alle wichtigen Informationen zu dieser Fahndung eingestellt. Dort ist unter anderem ein Fahndungsvideo abrufbar, in dem Kleidungsstücke der Opfer, weitere (zum Teil sehr auffällige) Gegenstände sowie Tatorte gezeigt und Hintergrundinformationen zum Täter und den Geschädigten gegeben werden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt fragen:

Wer erkennt einen der gezeigten Gegenstände, bestenfalls in Kombination mit einem der Tatorte?

Wer kann einen Hinweis auf Personen geben, die in Verbindung mit den Taten stehen könnten?

Hinweise bitte an das Bundeskriminalamt Wiesbaden Tel. 0611-5518444 oder an jede andere Polizeidienststelle in Deutschland.