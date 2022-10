Kinderarmut – was es bedeutet arm aufzuwachsen

Während derzeit viele Menschen in Deutschland um ihren Wohlstand bangen, müssen Millionen Kinder seit Jahren in Armut leben. Ausgrenzung, Scham und Perspektivlosigkeit begleiten sie dabei durchs Leben. (© dpa/Christian Hager)

Rhein-Main - Ein Schulausflug, ein Kinobesuch mit Freunden, abends ins Fußballtraining oder ein Instrument erlernen. Was für die allermeisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland wie selbstverständlich klingt, ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2020 für rund 2,8 Millionen unter ihnen außergewöhnlich - ja, sogar meist unbezahlbar.

Liam (8), Sophie (12), Amir (12) und Zeynep (10) (Namen von der Redaktion geändert) wissen, was Kinderarmut bedeutet. Sie stehen mit ihren Geschichten stellvertretend für jedes fünfte Kind in Deutschland, das in Armut aufwachsen muss. Das bedeutet hier in der Region vor allem: Entbehrungen im Alltag und fehlende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zahlreiche Konzepte, Spenden und Initiativen konnten das strukturelle Problem bislang nicht lösen. Die Armutsquote stagnierte sogar in den bis zuletzt wirtschaftlich erfolgreichen Jahren - auf hohem Niveau. Nun, in Zeiten einer historischen Inflation, fürchten immer mehr Familien, unter die Armutsgrenze abzurutschen. Für Kinder, die bereits arm sind, schwindet derweil noch mehr die Hoffnung auf ein besseres Leben in Zukunft.

In unserer interaktiven Reportage können Sie den Sorgen und Nöten armer Kinder näherkommen, aber auch mehr zu den Hintergründen sowie Grafiken und Statistiken von Armut in unserer Region erfahren. Erleben Sie, was „arm sein“ für Kinder in unserer Gesellschaft bedeutet - und welche Lösungsansätze es bereits gibt, um Kinderarmut bei uns effektiver zu bekämpfen.

