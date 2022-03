Kinderarzt: „Kinderimpfung führt nicht aus der Pandemie“

Warum Markus Knuf eine Gefahr für die Impfung sieht

Die Corona-Impfstoffe wurden sehnlichst erwartet – um endlich einen Ausweg aus der Pandemie zu ermöglichen. Doch könnte es sein, dass wir als Gesellschaft die Erwartungen an die Impfungen allgemein überspannen, zumal diese Impfung nicht mit der gegen Masern oder Pocken vergleichbar ist? Könnte die Impfung als solche Schaden nehmen?_Ja, sagt der Chefarzt der Wormser Kinderklinik, Prof. Dr. Markus Knuf: „Es ist zweifelsohne so, dass die mehr oder weniger fundierten Diskussionen um die Sinnhaftigkeit der Impfprävention, die vielen Verschwörungstheorien und ideologischen Aufheizungen das Potenzial haben, Impfungen insgesamt zu diskreditieren.“

Er hält fest, dass es wenige medizinische Maßnahmen gebe, die so erfolgreich Krankheiten, Leid und Tod verhindert haben wie Impfungen. „Das Prekäre daran ist, dass der Erfolg von Impfungen ja nicht sichtbar ist, weil die Erkrankungen dann irgendwann nicht mehr auftauchen und so die Angst vor ernsthaften Erkrankungen verloren geht – und etwaige Nebenwirkungen in den Vordergrund treten.“ Knuf fordert deshalb, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung sachlich sein müsse, dabei aber auch Möglichkeiten, Grenzen, Wirkungen und Nebenwirkungen von Impfungen benannt werden dürften. „Platz für politische ,Spielchen“‘ und ideologische Ränkeleien sollte dort nicht sein.“