Kleine Rezepte für das Grusel-Buffet auf der Halloween-Party

Die Schoko-Spinnen sind ein echter Hingucker auf dem Grusel-Buffet für Halloween.

Rhein-Main - Die perfekten Rezepte für das Grusel-Buffet auf der Halloween-Party sind gesucht? Diese Snacks sind blitzschnell gemacht und zum Fürchten lecker!

Halloween-Snack: Mumienwürstchen

Du brauchst:

8 Würstchen

Packung Blätterteig

Zuckeraugen

Ketchup oder Senf

So geht es: Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn in dünne Streifen. Umwickele die Würstchen mit den Teigstreifen und lass oben einen Bereich für die Augen frei. Backe die Würstchen bei 200 Grad im Ofen für 15 Minuten. Danach abkühlen lassen und mit einem Klecks Senf oder Ketchup die Augen befestigen.

Mumienwürstchen sind am besten genießbar mit ein bisschen Senf oder Ketchup. (© Kerstin Petry) Halloween-Snack: Käsige Hexenbesen

Du brauchst:

Schnittkäse (z. B. Gouda)

Salzstangen/Laugenstangen

Schnittlauch

So geht es: Halbiere die Käsescheiben und schneide sie mit einem Messer ein. Lass dabei circa 1 cm Abstand zum Rand.´Umwickele das Ende der Salzstange mit Käse und binde es mit dem Schnittlauch fest.

Halloween-Hexenbesen mit Salzstangen oder Laugenstangen. (© Kerstin Petry) Halloween-Snack: Süße Geister

Du brauchst

Marshmallows

Zuckerschrift in braun

So geht es: Ratzfatz geht dieses Rezept. Einfach Geister-Gesichter mit der Zuckerfarbe auf die Marshmallows malen und fertig sind die süßen Geister.

Halloween-Snack: Schaurige Schokobrezeln

Du brauchst:

Salzstangen

Jeweils mindestens 50 Gramm helle und dunkle Kuvertüre, noch mehr weiße Kuvertüre

Salzbrezeln

Zuckeraugen

Spritzbeutel/Gefrierbeutel, Backpapier

So geht es: Zuerst musst du die Schokolade vorsichtig im Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen lassen. Rühre sie immer mal wieder durch. Vor allem in der Mikrowelle musst du aufpassen, dass sie nicht anbrennt. Fülle die flüssige Schokolade dann in einen Spritzbeutel. Stattdessen kannst du auch zwei Gefrierbeutel nehmen. Beim Befüllen ist es hilfreich, wenn du die Beutel in ein Glas steckst. Befestige ein Stück Backpapier auf einem Schneidebrett oder kleinen Tablett. Es sollte in den Kühlschrank passen. Nun kannst du die Salzstangen in Sternform auf das Backpapier legen. Je nach Länge der Salzstangen kann es sein, dass du sie besser halbieren solltest.

Schneide in die Gefrierbeutel an einer Ecke ein ganz kleines Loch. Dann kannst du mit der Schokolade die Spinnenweben auf die Salzstangen spritzen. Mache zuerst einen kleinen Klecks in die Mitte und dann immer größer werdende Kreise außenrum. Damit die Schokolade richtig fest wird, solltest du die Spinnennetze dann kurz in den Kühlschrank stellen. Für die Geister kannst du die Salzbrezeln in weiße Schokolade tunken und ihnen zwei Augen verpassen. Auch sie kommen am besten kurz in den Kühlschrank.