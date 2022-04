Klima-Aktivisten blockieren Autobahn in Frankfurt

Aktivisten haben in Frankfurt mit einer Sitzblockade für die Sperrung der A648 gesorgt. (Foto: 5vision.media)

FRANKFURT/MAIN - Aktivisten haben am Montagvormittag für Verkehrsbehinderungen in Frankfurt gesorgt. Mehrere Personen hätten sich auf der Autobahn 648 am Katharinenkreisel auf die Fahrbahn gesetzt oder sich dort festgeklebt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Autobahn dort wurde demnach stadteinwärts gesperrt. Auch auf der A66 im Bereich Miquelallee kam es dem Sprecher zufolge zu einer Aktion. Zuvor hatte eine Aktivistengruppe mitgeteilt, sie wolle sich mit Autobahnblockaden gegen Investitionen in fossile Energieprojekte wenden.