Klöckner: „Viele Grüne kommen jetzt in der Realpolitik an“

25 Jahre Mitgliedschaft

Sonst ist es Julia Klöckner selbst, die Anstecknadeln und Urkunden für langjährige Mitglieder der CDU verleiht. Und eigentlich habe sie gar nicht daran gedacht, dass sie in das „Ehrungsalter“ gekommen ist. Und so verliehen ihr die Stadtverbandsvorsitzende und der Kreisvorsitzende der CDU, Erika Breckheimer und Dr. Helmut Martin, im Rahmen der Mitgliederversammlung die Ehrennadel und die Urkunde für ihre 25-jährige Mitgliedschaft bei den Christdemokraten.



Julia Klöckner, die als Studentin der Theologie und Politikwissenschaften einst in die CDU eingetreten war, hatte gar nicht vor, in die Politik zu gehen. Nach ihrem Magisterabschluss und Staatsexamen absolvierte sie ein journalistisches Volontariat, arbeitete beim SWR und wurde Chefredakteurin eines Fachmagazins. Vor genau 20 Jahren wurde sie dann nach einer Kandidatur Mitglied des Deutschen Bundestages und wechselte hauptberuflich in die Politik.