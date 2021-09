Knall über Südhessen – es war ein Überschallflug

Ein Überschall-Flugzeug des Typ F-16 durchbricht die Schallmauer. (Symbolfoto: dpa)

DARMSTADT / WORMS - Ein lauter Knall hat am frühen Montagmorgen zahlreiche Bewohner im südlichen Rhein-Main-Gebiet aus dem Schlaf gerissen. Mehrere Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter sowie Zuhörer von Radiosendern berichteten von dem Geräusch sowie Erschütterungen, wackelnden Fensterscheiben. Das Ganze ereignete sich gegen 6.30 Uhr.

Insbesondere bei der Polizei in Darmstadt gingen zahlreiche Notrufe ein, berichtete ein Sender. Anwohner fürchteten zum Teil ein Erdbeben. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr bestätigte, handelte es sich um einen militärischen Überschallflug. Zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 waren vom Flugplatz Lechfeld bei Augsburg aufgestiegen und eine Schleife über das Rhein-Main-Gebiet bis in den Taunus flogen, weil der Funkkontakt zu einer zivilen Maschine abgebrochen war. Das Geschwader wird als "Alarmrotte" bei solchen Anlässen eingesetzt.

"Da der Zeitfaktor in solchen Situationen eine wesentliche Rolle spielt, kann es hier auch zu Überschallflügen kommen", erklärte der Sprecher. Am Vormittag gab es in dem konkreten Fall Entwarnung.

Abgesehen von solchen Notfällen sollen Militärische Übungsflüge in Deutschland grundsätzlich nur an Wochentagen von 8 Uhr bis Mitternacht (Freitag bis 12 Uhr) stattfinden. Allerdings gibt es Ausnahmeregelungen. In der vergangenen Woche hatten sich Bewohner von Worms und Umgebung immer wieder über nächtliche Knallgeräusche beklagt, hinter denen Sie Luftverkehr vermuteten.

