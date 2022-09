Kommissar Teddybär überführt einen Dieb in Mainz

Ein Teddybär. (Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa)

MAINZ - Eine 27-jährige Mainzerin hatte im Juli ihren Schlüsselbund samt Briefkastenschlüssel verloren. Seitdem erhielt sie weder Post noch Pakete. Jedes Mal, wenn sie in den kommenden Monaten in ihren Briefkasten schaute, war dieser leer. Schnell hegte die junge Frau den Verdacht, dass jemand den Schlüssel gefunden hat und nun regelmäßig den Briefkasten leeren und Post und Päckchen entwenden würde. Eine Strategie musste her und die 27-Jährige kam auf eine clevere Lösung.

Sie bestellte bei einem Onlineversandhandel einen Teddybären und ließ sich diesen samt Paket vom Zusteller persönlich übergeben. Dann öffnete sie eine Naht des Plüschtiers, steckte einen GPS-Tracker in den Bären und nähte ihn wieder zu. Anschließend steckte sie das Paket samt Teddy in ihren Briefkasten. Nach zwei Tagen war das Paket wie viele Pakete zuvor verschwunden.

Piep piep piep piep...

Über den GPS-Tracker konnte sie den genauen Standort des gestohlenen Teddys ermitteln. Diesen ortete sie in einer Wohnung in der Nachbarschaft. Die junge Frau verständigte die Mainzer Polizei. Als die Funkstreife an der betroffenen Wohnung eintraf, konnte die 27-Jährige auf dem im Teddy verborgenen GPS-Tracker einen Signalton auslösen. Damit konnten die eingesetzten Polizeibeamten hören, in welcher Wohnung und wo genau sich das Corpus Delicti befand. In der Abstellkammer der betroffenen Wohnung fand die Polizei den Teddy samt Paket. Daraufhin hat die Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.